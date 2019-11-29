Украинка второй раз подряд стала самой результативной баскетболисткой матча Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Капитан национальной сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова снова стала самой результативной в матче самых престижных клубных соревнований Старого света - Евролиги, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Наша землячка помогла турецкому "Фенербахче" победить дома итальянскую "Скио" - 58:43. Украинка сыграла 30:52 минуты. За это время набрала 15 очков, 6 подборов + 3 передачи. Больше нее очков в игре никто не набирал.
Стоит отметить, что это уже четвертая победа "Фенербахче" в пяти матчах группового этапа. Команда возглавляет группу В.
Зато Ягупова остается лидером турнира по средней результативности - 20,2 очка за матч.
Напомним, в прошлом туре Евролиги Ягупова также заняла первое место по результативности в матче турнира.