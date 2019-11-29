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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41197 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107502 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118343 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147657 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148213 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Украинка второй раз подряд стала самой результативной баскетболисткой матча Евролиги

Украинка второй раз подряд стала самой результативной баскетболисткой матча Евролиги

Киев  •  УНН

 • 10203 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Капитан национальной сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова снова стала самой результативной в матче самых престижных клубных соревнований Старого света - Евролиги, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Наша землячка помогла турецкому "Фенербахче" победить дома итальянскую "Скио" - 58:43. Украинка сыграла 30:52 минуты. За это время набрала 15 очков, 6 подборов + 3 передачи. Больше нее очков в игре никто не набирал.

Стоит отметить, что это уже четвертая победа "Фенербахче" в пяти матчах группового этапа. Команда возглавляет группу В.

Зато Ягупова остается лидером турнира по средней результативности - 20,2 очка за матч.

Напомним, в прошлом туре Евролиги Ягупова также заняла первое место по результативности в матче турнира.

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