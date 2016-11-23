Українка Т.Петрович стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боксу

Бронзову нагороду континентальної першості у ваговій категорії 69 кг здобула Тетяна Петрович. У 1/4 українка була сильнішою за угорську спортсменку Олу Естер — 3:0.

З таким же рахунком у півфінальному поєдинку Т.Петрович поступилася спортсменці з Туреччини Галіскан Сема.

Нагадаємо, що сьогодні виступить ще одна наша співвітчизницю - Тетяна Коб. У двобої за чемпіонський титул українка зустрінеться з росіянкою Оленою Савельєвою.

Як повідомляв УНН, двоє українок вийшли у півфінал чемпіонату Європи з боксу.