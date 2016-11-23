Украинка Т.Петрович стала бронзовым призером чемпионата Европы по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат Европы по боксу среди женщин. В актив украинской сборной Татьяна Петрович получила бронзовую награду, сообщает УНН со ссылкой на сайт Минмолодежьспорта.
Бронзовую награду континентального первенства в весовой категории 69 кг завоевала Татьяна Петрович. В 1/4 Украинка была сильнее венгерской спортсменки Олу Эстер - 3:0.
С таким же счетом в полуфинальном поединке Т.Петрович уступила спортсменке из Турции Галискан Сэма.
Напомним, что сегодня выступит еще одна наша соотечественница - Татьяна Коб. В поединке за чемпионский титул украинка встретится с россиянкой Еленой Савельевой.
Как сообщал УНН, двое украинок вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу.