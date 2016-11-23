Українка Т.Коб стала віце-чемпіонкою Європи з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Софії (Болгарія) підійшов до кінця чемпіонат Європи з боксу серед жінок. За підсумками змагань в медальній скарбничці української збірної дві нагороди, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Тетяна Коб, неодноразова чемпіонка України та учасниця Олімпійських ігор-2016, здобула титул віце-чемпіонки Європи у ваговій категорії 51 кг.
У 1/8 змагань спортсменка здолала італійську боксерку Роберту Мастарду — 3:0. З таким же рахунком закінчився бій у 1/4 з спортсменкою із Туреччини Істік Неріма. У півфінальному двобої наша співвітчизниця здолала Сандру Дробік з Польші 2:1. І лише останній поєдинок закінчився на користь росіянки Олени Савельєвої 3:0.
Нагадаємо, що раніше бронзову нагороду континентальної першості у ваговій категорії 69 кг здобула Тетяна Петрович.