Українка Т.Коб стала віце-чемпіонкою Європи з боксу

Тетяна Коб, неодноразова чемпіонка України та учасниця Олімпійських ігор-2016, здобула титул віце-чемпіонки Європи у ваговій категорії 51 кг.

У 1/8 змагань спортсменка здолала італійську боксерку Роберту Мастарду — 3:0. З таким же рахунком закінчився бій у 1/4 з спортсменкою із Туреччини Істік Неріма. У півфінальному двобої наша співвітчизниця здолала Сандру Дробік з Польші 2:1. І лише останній поєдинок закінчився на користь росіянки Олени Савельєвої 3:0.

Нагадаємо, що раніше бронзову нагороду континентальної першості у ваговій категорії 69 кг здобула Тетяна Петрович.