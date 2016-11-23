Украинка Т.Коб стала вице-чемпионкой Европы по боксу

Татьяна Коб, неоднократная чемпионка Украины и участница Олимпийских игр-2016 получила титул вице-чемпионки Европы в весовой категории 51 кг.

В 1/8 соревнований спортсменка одолела итальянскую спортсменку Роберту Мастарду - 3:0. С таким же счетом закончился бой в 1/4 с спортсменкой из Турции Истик Нерима. В полуфинальном поединке наша соотечественница одолела Сандру Дробик из Польши 2:1. И только последний поединок закончился в пользу россиянки Елены Савельевой 3:0.

Напомним, что ранее бронзовую награду континентального первенства в весовой категории 69 кг завоевала Татьяна Петрович.