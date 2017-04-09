Українка стала призеркою міжнародного марафону в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українка Наталія Легонькова фінішувала другою на марафоні у Ганновері (Німеччина). Змагання входили до серії IAAF “Silver Label Road Races”, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Н.Легонькова подолала дистанцію за 2:33,20 години. Швидше марафон у Ганновері пробігла лише господарка турніру Фате Тола (2:27,48 год).
Ще одна представниця України Тетяна Вернигор з результатом 2:38,48 год фінішувала четвертою.
Зауважимо, що змагання серед чоловіків виграв кенієць Аллан Кіпкорір Кіпроно (2:09,52 год).
Додамо також, серед найголовніших здобутків 34-річної Н.Легонькової в кар’єрі є перемоги на марафонах у Белфасті (2013), Дубліні (2015) та Лос-Анджелесі (2016).