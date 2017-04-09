Украинка стала призером международного марафона в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинка Наталья Легонькова финишировала второй на марафоне в Ганновере (Германия). Соревнования входили в серию IAAF “Silver Label Road Races”, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Н.Легонькова преодолела дистанцию за 2: 33,20 часа. Скорее марафон в Ганновере пробежала только хозяйка турнира фатеи Тола (2: 27,48 ч).
Еще одна представительница Украины Татьяна Вернигор с результатом 2: 38,48 ч финишировала четвертой.
Заметим, что соревнования среди мужчин выиграл кениец Аллан Кипкорир Кипроно (2: 09,52 ч).
Добавим также, среди главных достижений 34-летней Н.Легоньковой в карьере являются победы на марафонах в Белфасте (2013), Дублине (2015) и Лос-Анджелесе (2016).