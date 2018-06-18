Українка намагалась вивезти до РФ товари оборонного значення

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Прикордонники на пункті пропуску “Гоптівка” на державному кордоні із Росією затримали українку з товарами подвійного призначення. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“У ході здійснення поглибленого огляду в конструктивних відсіках автомобіля, а саме — під обшивкою транспортного засобу, виявлено товари, які можуть бути використані у військовій сфері. Всього було знайдено 350 різноманітних деталей на загальну суму 25 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили приховані в конструктивних особливостях автомобіля прилади подвійного призначення.

Так, 17 червня до вищевказаного пункту пропуску на виїзд з України прибув автомобіль “Mitsubishi” під керуванням 37-річної громадянки України. Під час прикордонно-митного оформлення прикордонники помітили, що жінка дуже нервується, тому вивели її автівку на додаткову перевірку.

Під час огляду кузову автомобіля було знайдено 350 різноманітних деталей на загальну суму 25 тисяч гривень. Прикордонники відзначили, що товари можуть бути використані у тому числі і у військовій промисловості.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким і передали товари та автомобіль разом з власницею.

Нагадаємо, у РФ судять екс-начальника полігону за продаж ракет класу “повітря-земля” Україні.

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