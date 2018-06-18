Украинка пыталась вывезти в РФ товары оборонного значения

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Пограничники на пункте пропуска “Гоптовка” на государственной границе с Россией задержали украинку с товарами двойного назначения. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“В ходе осуществления углубленного осмотра в конструктивных отсеках автомобиля, а именно — под обшивкой транспортного средства, обнаружены товары, которые могут быть использованы в военной сфере. Всего было найдено 350 различных деталей на общую сумму 25 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в пункте пропуска “Гоптовка” пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые в конструктивных особенностях автомобиля приборы двойного назначения.

Так, 17 июня на вышеуказанный пункт пропуска на выезд из Украины прибыл автомобиль “Mitsubishi” под управлением 37-летней гражданки Украины. Во время погранично-таможенного оформления пограничники заметили, что женщина очень нервничает, потому вывели ее автомобиль на дополнительную проверку.

При осмотре кузова автомобиля было найдено 350 различных деталей на общую сумму 25 тысяч гривен. Пограничники отметили, что товары могут быть использованы в том числе и в военной промышленности.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали товары и автомобиль вместе с владелицей.

Напомним, в РФ судят экс-начальника полигона за продажу ракет класса “воздух-земля” Украине.

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