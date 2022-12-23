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Українець Євген Малолєтка став найкращим фотографом 2022 за версією The Guardian

Українець Євген Малолєтка став найкращим фотографом 2022 за версією The Guardian

Київ • УНН

 • 942008 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Українець Євген Малолєтка став найкращим фотографом 2022 за версією The Guardian. На початку 2022 року фотожурналіст висвітлював насильство в Казахстані, але повернувся в Україну після повідомлень про те, що росія готується до вторгнення, передає УНН.

Цитата

"Коли ми робили сюжет про підготовку України до війни і про те, як країна готується відбити напад росії в разі чого, це виглядало несерйозно. І протести, і підготовка невеликих груп у Харкові не викликали жодної серйозної реакції, і люди жили звичним життям – ходили в театри, клуби. Все це було досить повсякденно, і люди говорили "війни не буде", а ми самі в це не зовсім вірили", - розповів Малолєтка в інтерв'ю виданню.

Деталі

Фотограф спершу працював для Associated Press у Харкові та на Донбасі. Після повномасштабного вторгення рф він разом з колегами поїхав до Маріуполя.

"Був момент, коли вони були єдиними міжнародними журналістами, які залишилися в Маріуполі, де їхній головний фокус був на стражданнях людей. Вони проводили час у госпіталях, притулках, квартирах, будинках, а Малолєтка зняв одні з найдраматичніших фото війни", - пише The Guardian.

Малолєтка та команда AP провели 20 днів, розповідаючи про облогу міста. Їм довелося поїхати, оскільки їх повідомили, що росіяни полюють на них за публікацію детального звіту про звірства, які відбуваються в Маріуполі. Команді вдалося вийти через 15 російських блокпостів до Запоріжжя.

Далі Малолєтка продовжував висвітлювати війну на різних рубежах – від Харкова, Донбасу та Запоріжжя до Миколаєва та Херсона, а також у Києві.

Нагадаємо

Американське видання The Economist обрало країною року Україну за "героїзм, мужність, винахідливість та стійкість". Журналісти відзначили, що українці показали "неперевершений приклад" у 2022-му.

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