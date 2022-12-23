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Украинец Евгений Малолетка стал лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian

Киев • УНН

 • 942008 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинец Евгений Малолетка стал лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian. В начале 2022 года фотожурналист освещал насилие в Казахстане, но вернулся в Украину после сообщений о том, что россия готовится к вторжению, передает УНН.

Цитата

"Когда мы делали сюжет о подготовке Украины к войне и о том, как страна готовится отразить нападение россии в случае чего, это выглядело несерьезно. И протесты, и подготовка небольших групп в Харькове не вызвали никакой серьезной реакции, и люди жили привычным. жизнью – ходили в театры, клубы. Все это было достаточно повседневно, и люди говорили "войны не будет", а мы сами в это не совсем верили", - рассказал Малолетка в интервью изданию.

Детали

Фотограф сначала работал для Associated Press в Харькове и Донбассе. После полномасштабного вторжения рф он вместе с коллегами уехал в Мариуполь.

"Был момент, когда они были единственными международными журналистами, оставшимися в Мариуполе, где их главный фокус был на страданиях людей. Они проводили время в госпиталях, приютах, квартирах, домах, а Малолетка снял одни из самых драматичных фото войны", – пишет The Guardian.

Малолетка и команда AP провели 20 дней, рассказывая об осаде города. Им пришлось уехать, поскольку их сообщили, что россияне охотятся на них за публикацию детального отчета о зверствах, происходящих в Мариуполе. Команде удалось выйти через 15 российских блокпостов в Запорожье.

Далее Малолетка продолжал освещать войну на разных рубежах – от Харькова, Донбасса и Запорожья до Николаева и Херсона, а также в Киеве.

Напомним

Американское издание The Economist выбрало страной года Украину за "героизм, мужество, изобретательность и стойкость". Журналисты отметили, что украинцы показали "превосходный пример" в 2022-м.

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