Українець став найрезультативнішим гравцем сезону футзальної Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Вінгер футзальної херсонської команди "Продексім" – Петро Шотурма, став найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів сезону 2020-2021, передає УНН з посиланням на сайт "Продексіму" та сайт УЄФА.
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12 номер “Продексіму” забив 7 голів і залишив позаду бразильців Дієго Кавінато (“Спортінг”) і Феррана (“Барселона”), які забили по 6 м’ячів.
“Продексім” також став найрезультативнішим колективом в футзальної Ліги чемпіонів 2020/21, забивши 35 голів. Основа цього успіху — розгром з рахунком 28:1 північноірландського “Росаріо”.
Відзначимо, що відразу три українських гравця також увійшли до списку топ-5 асистентів сезону — Михайло Зварич зробив п’ять результативних передач, Петро Шотурма і Михайло Волянюк — по чотири.
Нагадаємо
Херсонський “Продексім” покинув футзальну Лігу чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Українці поступилися іспанському “Мовістар Інтеру” з рахунком 2:4.