Українець став найрезультативнішим гравцем сезону футзальної Ліги чемпіонів

Деталі

12 номер “Продексіму” забив 7 голів і залишив позаду бразильців Дієго Кавінато (“Спортінг”) і Феррана (“Барселона”), які забили по 6 м’ячів.

“Продексім” також став найрезультативнішим колективом в футзальної Ліги чемпіонів 2020/21, забивши 35 голів. Основа цього успіху — розгром з рахунком 28:1 північноірландського “Росаріо”.

Відзначимо, що відразу три українських гравця також увійшли до списку топ-5 асистентів сезону — Михайло Зварич зробив п’ять результативних передач, Петро Шотурма і Михайло Волянюк — по чотири.

Нагадаємо

Херсонський “Продексім” покинув футзальну Лігу чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Українці поступилися іспанському “Мовістар Інтеру” з рахунком 2:4.