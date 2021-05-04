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Українець став найрезультативнішим гравцем сезону футзальної Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 15970 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Вінгер футзальної херсонської команди "Продексім" – Петро Шотурма, став найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів сезону 2020-2021, передає УНН з посиланням на сайт "Продексіму" та сайт УЄФА.

Деталі

12 номер “Продексіму” забив 7 голів і залишив позаду бразильців Дієго Кавінато (“Спортінг”) і Феррана (“Барселона”), які забили по 6 м’ячів.

“Продексім” також став найрезультативнішим колективом в футзальної Ліги чемпіонів 2020/21, забивши 35 голів. Основа цього успіху — розгром з рахунком 28:1 північноірландського “Росаріо”.

Відзначимо, що відразу три українських гравця також увійшли до списку топ-5 асистентів сезону — Михайло Зварич зробив п’ять результативних передач, Петро Шотурма і Михайло Волянюк — по чотири.

Нагадаємо

Херсонський “Продексім” покинув футзальну Лігу чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Українці поступилися іспанському “Мовістар Інтеру” з рахунком 2:4.

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