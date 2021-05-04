Украинец стал самым результативным игроком сезона футзальной Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Вингер футзальной херсонской команды "Продексим" - Петр Шотурма, стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов сезона 2020-2021, передает УНН со ссылкой на сайт "Продексиму" и сайт УЕФА.
Детали
12 номер “Продексиму” забил 7 голов и оставил позади бразильцев Диего Кавинато (“Спортинг”) и Феррана ( “Барселона”), забившие по 6 мячей.
“Продексим” также стал самым коллективом в футзальной Лиги чемпионов 2020/21, забив 35 голов. Основа этого успеха — разгром со счетом 28:1 североирландского “Росарио”.
Отметим, что сразу трое украинских игрока также вошли в список топ-5 ассистентов сезона — Михаил Зварич сделал пять результативных передач, Петр Шотурма и Михаил Волянюк — по четыре.
Напомним
Херсонский “Продексим” покинул футзальную Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала. Украинцы уступили испанскому “Мовистар Интера” со счетом 2:4.