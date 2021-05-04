Украинец стал самым результативным игроком сезона футзальной Лиги чемпионов

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 72948 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129336 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184589 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186504 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271428 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314034 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157015 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142906 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269089 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126312 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Украинец стал самым результативным игроком сезона футзальной Лиги чемпионов

Украинец стал самым результативным игроком сезона футзальной Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15958 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Вингер футзальной херсонской команды "Продексим" - Петр Шотурма, стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов сезона 2020-2021, передает УНН со ссылкой на сайт "Продексиму" и сайт УЕФА.

Детали

12 номер “Продексиму” забил 7 голов и оставил позади бразильцев Диего Кавинато (“Спортинг”) и Феррана ( “Барселона”), забившие по 6 мячей.

“Продексим” также стал самым коллективом в футзальной Лиги чемпионов 2020/21, забив 35 голов. Основа этого успеха — разгром со счетом 28:1 североирландского “Росарио”.

Отметим, что сразу трое украинских игрока также вошли в список топ-5 ассистентов сезона — Михаил Зварич сделал пять результативных передач, Петр Шотурма и Михаил Волянюк — по четыре.

Напомним

Херсонский “Продексим” покинул футзальную Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала. Украинцы уступили испанскому “Мовистар Интера” со счетом 2:4.

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