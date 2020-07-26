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Українець потрапив до числа найперспективніших боксерів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Українець Федір Черкашин, який виступає в середній вазі, увійшов до списку кращих боксерських талантів світу, повідомляє УНН з посиланням на телеканал ESPN.

В рейтинг, до якого увійшли боксери не старші 25 років, склала редакція американського телеканалу ESPN. У ньому Черкашин зайняв 38-е місце.

Перша сходинка у діючого чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі, майбутнього суперника Василя Ломаченка — Теофімо Лопеса. Далі розташувалися: Девід Бенавідес, Шакур Стівенсон і Девін Хейні.

Варто відзначити, що в цьому році Черкашин провів один бій, вигравши достроково у Патріка Менді.

Також додамо, наш земляк отримав на професійному рингу 16 виграшів в 16-ти проведених боях (11 — дострокових).

Українські Національні Новини

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