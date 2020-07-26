Украинец попал в число самых перспективных боксеров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинец Федор Черкашин, который выступает в среднем весе, вошел в список лучших боксерских талантов мира, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ESPN.
В рейтинг, в который вошли боксеры не старше 25 лет, составила редакция американского телеканала ESPN. В нем Черкашин занял тридцать восьм38-е место.
Первая строчка у действующего чемпион мира по версии IBF в легком весе, будущего соперника Василия Ломаченко — Теофимо Лопеса. Далее расположились: Дэвид Бенавидес, Шакур Стивенсон и Девин Хейни.
Стоит отметить, что в этом году Черкашин провел один бой, выиграв досрочно у Патрика Мэнди.
Также добавим, наш земляк получил на профессиональном ринге 16 выигрышей в 16-ти проведенных боях (11 — досрочно).