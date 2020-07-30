Українець очолив рейтинг кращих бомбардирів Європи за кількістю забитих штрафних
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Півзахисник італійської “Аталанти” Руслан Маліновський очолив бомбардирський рейтинг за кількістю забитих голів зі штрафної, інформує УНН з посиланням на Opta Sport.
Маліновський забив “Пармі” у крайньому поєдинку Серії А і завдяки цьому вийшов в лідери серед гравців топ-5 європейських ліг за кількістю м’ячів, забитих з-за меж штрафного майданчика в нинішньому році.
Наразі Маліновський забив вже п’ятий гол з-за меж штрафного майданчику в Серії А. Більше в кращих європейських лігах ніхто не забивав.
Варто відзначити, що Маліновський провів 42 поєдинки в цьому сезоні за “Аталанту” та забив 9 голів при 7 асистах.