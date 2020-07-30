Украинец возглавил рейтинг лучших бомбардиров Европы по количеству забитых штрафных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Полузащитник итальянской “Аталанты” Руслан Малиновский возглавил бомбардирский рейтинг по количеству забитых голов из штрафной, информирует УНН со ссылкой на Opta Sport.
Малиновский забил “Парме” в крайнем поединке Серии А и благодаря этому вышел в лидеры среди игроков топ-5 европейских лиг по количеству мячей, забитых из-за пределов штрафной в нынешнем году.
Сейчас Малиновский забил уже пятый гол из-за пределов штрафной площади в Серии А. Больше в лучших европейских лигах никто не забивал.
Стоит отметить, что Малиновский провел 42 поединка в этом сезоне за “Аталанту” и забил 9 голов при 7 ассист.