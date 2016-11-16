Українець намагався вивезти до Росії стародрук “Апостол” 17 ст.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українець намагався приховано вивезти до Росії кириличний стародрук “Апостол” XVII століття. Про це УНН повідомили у прес-службу ГУДФС у Харківській області.
Старовинну книги виявили у чоловіка на пункті пропуску “Плетенівка”.
“50-річний громадянин України намагався незаконно вивезти в Росію книгу, яка була загорнута в светр та поліетиленовий пакет та схована на дні валізи під особистими речами”, — йдеться у повідомленні.
За цим фактом складено протокол, предмети правопорушення передані до правоохоронних органів. Зазначається, що додатково буде проведена експертиза.
Як повідомляв УНН, 10 травня 2016 року стародрук "Апостол" Івана Федорова, надрукований в 1574 році, зник з Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.