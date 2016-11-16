Украинец пытался вывезти в Россию старопечатный "Апостол" 17 в.

Старинную книгу обнаружили у мужчины на пункте пропуска "Плетеневка".

"50-летний гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Россию книгу, которая была завернута в свитер и полиэтиленовый пакет и спрятана на дне чемодана под личными вещами", - говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол, предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы. Отмечается, что дополнительно будет проведена экспертиза.

Как сообщал УНН, 10 мая 2016 года старопечатный "Апостол" Ивана Федорова, напечатанный в 1574 году, исчез из Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.