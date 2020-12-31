Україна зробила заяву щодо нападу на аеропорт Адена
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Україна засуджує напад на аеропорт тимчасової столиці Єменської Республіки Адена та розглядає його як спробу замаху на членів легітимного та міжнародно визнаного уряду держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний коментар речника МЗС України Олега Ніколенко.
“Рішуче засуджуємо напад на аеропорт тимчасової столиці Єменської Республіки м.Аден 30 грудня, жертвами якого стали десятки людей. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та бажаємо якнайскорішого одужання постраждалим. Розглядаємо цей терористичний акт як спробу замаху на членів легітимного та міжнародно визнаного Уряду Ємену”, — заявили в МЗС.
Дипломати впевнені, що напад на аеропорт має на меті підірвати зусилля, зокрема у рамках реалізації Ер-Ріядівської угоди, із стабілізації безпекової, політичної та гуманітарної ситуації в Ємені.
“Україна незмінно підтримує територіальну цілісність та суверенітет Єменської Республіки. Висловлюємо солідарність із новосформованим урядом та народом Ємену у їхньому прагненні та зусиллях задля досягнення довгоочікуваного миру та злагоди в країні”, — наголосив речник міністерства.
Нагадаємо, у середу, 30 грудня, в аеропорту Адена прогриміли гучні вибухи і стрілянина незабаром після того, як в середу туди прибув літак з недавно сформованим урядом Ємену з Саудівської Аравії.
За даними ЗМІ, в результаті атаки щонайменше 26 людей загинули і ще 50 отримали поранення.