В аеропорту Ємену прогримів вибух у момент прибуття туди нового уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Гучні вибухи і стрілянина були чутні в аеропорту Адена невдовзі після того, як в середу туди прибув літак з недавно сформованим урядом Ємену з Саудівської Аравії. Про це повідомили агентству Reuters очевидці, передає УНН.
Так, за словами очевидців і саудівських ЗМІ, членів кабінету міністрів, у тому числі прем'єр-міністра Маіна Абдулмаліка, благополучно вивезли з місця події в президентський палац у місті.
За даними Reuters, повідомлень про жертви не надходило.
У той же час, за даними Al Arabiya, у результаті обстрілу аеропорту кілька людей загинули, також є поранені.
Нагадаємо, минулого тижня новий коаліційний уряд Ємену, що складається з представників півдня і півночі країни, прийняв присягу.
Церемонія за участю президента Ємену Мансура Хаді відбулася в суботу, 26 грудня, в столиці сусідньої Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де Хаді перебуває у вигнанні.
Уряд був змушений залишити Ємен після того, як повстанці-хусити захопили владу спочатку на півночі країни, а потім наблизилися до Адена, куди Хаді переніс столицю.