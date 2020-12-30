В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия туда нового правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Громкие взрывы и стрельба были слышны в аэропорту Адена вскоре после того, как в среду туда прибыл самолет с недавно сформированным правительством Йемена из Саудовской Аравии. Об этом сообщили агентству Reuters очевидцы, передает УНН.
Так, по словам очевидцев и саудовских СМИ, членов кабинета министров, в том числе премьер-министра Маина Абдулмалика, благополучно вывезли с места происшествия в президентский дворец в городе.
По данным Reuters, сообщений о жертвах не поступало.
В то же время, по данным Al Arabiya, в результате обстрела аэропорта несколько человек погибли, также есть раненые.
На прошлой неделе новое коалиционное правительство Йемена, состоящее из представителей юга и севера страны, принялоприсягу.
Церемония с участием президента Йемена Мансура Хади состоялась в субботу, 26 декабря, в столице соседней Саудовской Аравии Эр-Рияде, где Хади находится в изгнании.
Правительство было вынуждено оставить Йемен после того, как повстанцы-хуситы захватили власть сначала на севере страны, а затем приблизились к Адену, куда Хади перенес столицу.