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В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия туда нового правительства

Киев • УНН

 • 17119 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Громкие взрывы и стрельба были слышны в аэропорту Адена вскоре после того, как в среду туда прибыл самолет с недавно сформированным правительством Йемена из Саудовской Аравии. Об этом сообщили агентству Reuters очевидцы, передает УНН.

В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия туда нового правительства

Так, по словам очевидцев и саудовских СМИ, членов кабинета министров, в том числе премьер-министра Маина Абдулмалика, благополучно вывезли с места происшествия в президентский дворец в городе.

По данным Reuters, сообщений о жертвах не поступало.

В то же время, по данным Al Arabiya, в результате обстрела аэропорта несколько человек погибли, также есть раненые.

На прошлой неделе новое коалиционное правительство Йемена, состоящее из представителей юга и севера страны, принялоприсягу.

Церемония с участием президента Йемена Мансура Хади состоялась в субботу, 26 декабря, в столице соседней Саудовской Аравии Эр-Рияде, где Хади находится в изгнании.

Правительство было вынуждено оставить Йемен после того, как повстанцы-хуситы захватили власть сначала на севере страны, а затем приблизились к Адену, куда Хади перенес столицу.

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