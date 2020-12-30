Щонайменше 26 осіб загинули у результаті нападу в аеропорту у Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Щонайменше 26 людей загинули і ще 50 отримали поранення в результаті атаки на міжнародний аеропорт Адена в Ємені, незабаром після того, як в середу з Саудівської Аравії прибув літак з недавно сформованим урядом Ємену. Про це з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Ємену повідомив телеканал Al Hadath, передає УНН.
“Жертвами вибуху в аеропорту Адена стали 26 осіб убитими і понад 50 пораненими, в тому числі представник Червоного Хреста”, — повідомляють журналісти.
Раніше ЗМІ, такі як Daily Sabah і DW, повідомляли про те, що 16 осіб були вбиті і ще 60 поранені в результаті нападу на міжнародний аеропорт Адена.
Повідомляється, що джерело вибуху не був відразу ідентифікований, і повідомляється, що на даний момент жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.
Ніхто в урядовому літаку не постраждав, але офіційні особи на місці події заявили, що бачили тіла, що лежать на злітній смузі і в інших місцях аеропорту, пише видання.
Нагадаємо, раніше сьогодні в аеропорту Адена прогриміли гучні вибухи і стрілянина незабаром після того, як в середу туди прибув літак з недавно сформованим урядом Ємену з Саудівської Аравії.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні новий коаліційний уряд Ємену, що складається з представників півдня і півночі країни, прийняв присягу.
Церемонія за участю президента Ємену Мансура Хаді відбулася в суботу, 26 грудня, в столиці сусідньої Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де Хаді знаходиться у вигнанні.
Уряд був змушений залишити Ємен після того, як повстанці-хусити захопили владу спочатку на півночі країни, а потім наблизилися до Адена, куди Хаді переніс столицю.