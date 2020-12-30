По меньшей мере 26 человек погибли в результате нападения в аэропорту в Йемене

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По меньшей мере 26 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене, вскоре после того, как в среду из Саудовской Аравии прибыл самолет с недавно сформированным правительством Йемена. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения Йемена сообщил телеканал Al Hadath, передает УНН.