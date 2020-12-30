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По меньшей мере 26 человек погибли в результате нападения в аэропорту в Йемене

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. По меньшей мере 26 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене, вскоре после того, как в среду из Саудовской Аравии прибыл самолет с недавно сформированным правительством Йемена. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения Йемена сообщил телеканал Al Hadath, передает УНН.

По меньшей мере 26 человек погибли в результате нападения в аэропорту в Йемене

“Жертвами взрыва в аэропорту Адена стали 26 человек убитыми и более 50 ранеными, в том числе представитель Красного Креста”, — сообщают журналисты.

Ранее СМИ, такие как Daily Sabah и DW, сообщали о том, что 16 человек были убиты и еще 60 ранены в результате нападения на международный аэропорт Адена.

Сообщается, что источник взрыва не был сразу идентифицирован, и сообщается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Никто в правительственном самолете не пострадал, но официальные лица на месте происшествия заявили, что видели тела, лежащие на взлетной полосе и в других местах аэропорта, пишет издания.

Напомним, ранее сегодня в аэропорту Адена прогремели громкие взрывы и стрельба вскоре после того, как в среду туда прибыл самолет с недавно сформированным правительством Йемена из Саудовской Аравии.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе новое коалиционное правительство Йемена, состоящее из представителей юга и севера страны, приняло присягу.

Церемония с участием президента Йемена Мансура Хади состоялась в субботу, 26 декабря, в столице соседней Саудовской Аравии Эр-Рияде, где Хади находится в изгнании.

Правительство было вынуждено оставить Йемен после того, как повстанцы-хуситы захватили власть сначала на севере страны, а затем приблизились к Адену, куда Хади перенес столицу.

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