Украина сделала заявление о нападении на аэропорт Адена
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина осуждает нападение на аэропорт временной столицы Йеменской Республики Адена и рассматривает его как попытку покушения на членов легитимного и международно признанного правительства государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
“Решительно осуждаем нападение на аэропорт временной столице Йеменской Республики г.Аден 30 декабря, жертвами которого стали десятки людей. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Рассматриваем этот террористический акт как попытку покушения на членов легитимного и международно признанного правительства Йемена”, — заявили в МИД.
Дипломаты уверены, что нападение на аэропорт имеет целью подорвать усилия, в частности в рамках реализации Эр-Риядовского соглашения, по стабилизации безопасности, политической и гуманитарной ситуации в Йемене.
“Украина неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Йеменской Республики. Выражаем солидарность с вновь сформированным правительством и народом Йемена в их стремлении и усилиях для достижения долгожданного мира и согласия в стране”, — подчеркнул представитель министерства.
Напомним, в среду, 30 декабря, в аэропорту Адена прогремели громкие взрывы и стрельба вскоре после того, как в среду туда прибыл самолет с недавно сформированным правительством Йемена из Саудовской Аравии.
По данным СМИ, в результате атаки по меньшей мере 26 человек погибли и еще 50 получили ранения.