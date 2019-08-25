Україна зменшує обсяги імпорту дизпалива з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Обсяги дизельного палива, які Україна купує в Росії, за прогнозами у серпні мають зменшитися вдвічі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку представника Президента у Кабміні Андрія Геруса.
Він наголосив, що дизель є критично важливим паливом не тільки для 3 мільйонів автомобілістів, але і для промисловості та аграрної галузі.
“За останні 3 роки ми мали різке зростання поставок дизелю із РФ — приблизно у 3 рази. Це, очевидно, заводило Україну у певну залежність від російського ресурсу.
На середину цього року поставки дизелю із Російської Федерації досягли 45% від потреб українського ринку. Паралельно із цим органи РФ запровадили нову дозвільну систему і „тренували“ нас, то підтверджуючи, то не підтверджуючи обсяги поставок на Україну.
У липні цього року Україною було введено спеціальне мито 3,75%, ціллю якого серед іншого було зняти понадринкову маржу відповідного трейдера, і таким чином зробити конкурентними поставки із альтернативних напрямків. (...)
Результат отриманий досить швидко — у серпні обсяги поставок дизелю із РФ зменшаться десь вдвічі та складуть біля 20% нашого ринку (а не 45%, як було раніше). Натомість збільшилися поставки із Білорусі, краін ЄС та із морських напрямків”, — заявиви Герус.
Він наголосив, що дефіцит палива в країні відсутній, а ціна його навіть знизилась.