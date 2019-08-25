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Украина уменьшает объемы импорта дизтоплива из России

Украина уменьшает объемы импорта дизтоплива из России

Киев  •  УНН

 • 16884 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Объемы дизельного топлива, которые Украина покупает в России, по прогнозам в августе должны уменьшиться вдвое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу представителя Президента в Кабмине Андрея Геруса.

Он отметил, что дизель является критически важным топливом не только для 3 миллионов автомобилистов, но и для промышленности и аграрной отрасли.

"За последние 3 года мы имели резкий рост поставок дизеля с РФ - примерно в 3 раза. Это, очевидно, заводило Украину в определенную зависимость от российского ресурса.

К середине этого года поставки дизеля из Российской Федерации достигли 45% от потребностей украинского рынка. Параллельно с этим органы РФ ввели новую разрешительную систему и "тренировали" нас, то подтверждая, то ни подтверждая объемы поставок на Украину.

В июле этого года Украиной была введена специальная пошлина 3,75%, целью которой среди прочего было снять понадрыночною маржу соответствующего трейдера, и таким образом сделать конкурентными поставки из альтернативных направлений. (...)

Результат получен достаточно быстро - в августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% нашего рынка (а не 45%, как было ранее). Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и морскими направлениями", - заявил Герус.

Он отметил, что дефицит топлива в стране отсутствует, а цена его даже снизилась.

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