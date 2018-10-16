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Україна здобула історичну "бронзу" в спортивній акробатиці на Юнацькій Олімпіаді-2018

Київ • УНН

 • 16393 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Українські спортсмени Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей стали бронзовими призерами у змаганнях змішаних пар у спортивній акробатиці на Юнацькій Олімпіаді у Буенос-Айресі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

“Відзначимо, що у цьому виді спорту вперше розігрувалися нагороди у рамках Юнацьких Олімпіад. Тож наші спортсмени увійшли в історію!!! Вітаємо вінницьку пару та їх тренерів Юрія Голяка та Галину Ковальчук. Україна пишається вами!!!”, — наголосили в НОК.

Також ще одну бронзову нагороду здобула гімнастка Анастасія Бачинська. 15-річна представниця Тернополя показала третій результат у вільних вправах, перед цим вона виграла “бронзу” у багатоборстві.

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