Украина добыла историческую "бронзу" в спортивной акробатике на Юношеской Олимпиаде-2018

“Отметим, что в этом виде спорта впервые разыгрывались награды в рамках Юношеских Олимпиад. Поэтому наши спортсмены вошли в историю !!! Поздравляем винницкую пару и их тренеров Юрия Голяка и Галину Ковальчук. Украина гордится вами!!!”, — отметили в НОК.

Также еще одну бронзовую награду получила гимнастка Анастасия Бачинская. 15-летняя представительница Тернополя показала третий результат в вольных упражнениях, перед этим она выиграла “бронзу” в многоборье.