Украина добыла историческую "бронзу" в спортивной акробатике на Юношеской Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинские спортсмены Дарья Плохотнюк и Александр Мадей стали бронзовыми призерами в соревнованиях смешанных пар в спортивной акробатике на Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
“Отметим, что в этом виде спорта впервые разыгрывались награды в рамках Юношеских Олимпиад. Поэтому наши спортсмены вошли в историю !!! Поздравляем винницкую пару и их тренеров Юрия Голяка и Галину Ковальчук. Украина гордится вами!!!”, — отметили в НОК.
Также еще одну бронзовую награду получила гимнастка Анастасия Бачинская. 15-летняя представительница Тернополя показала третий результат в вольных упражнениях, перед этим она выиграла “бронзу” в многоборье.