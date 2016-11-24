Україна зберегла свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України, маючи в своєму активі 804 бали займає 29-у позицію в рейтингу ФІФА.

Суперники збірної у відбурковій групі до ЧС-2018: збірна Косово опустилася на 165 місце; зібрна Фінляндії піднялася на 8 сходинок і займає 93-е місце; збірна Туреччини займає 24 місце; збірна Ісландії залишилась на 21-е місці; збірна Хорватії піднялася на дві сходинки і займає 14 місце в рейтингу ФІФА.

Очолює рейтинг, як і місяц тому збірна Аргентини. Збірна Німеччини втратила позиції і займає третє місце, а Бразилія піднялась на другу сходинку.