Украина сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины, имея в своем активе 804 балла занимает двадцать девятую позицию в рейтинге ФИФА.

Соперники сборной в отборочный группе к ЧМ-2018: сборная Косово опустилась на 165 место; сборная Финляндии поднялась на 8 ступенек и занимает девяносто третьего место; сборная Турции занимает 24 место; сборная Исландии осталась на двадцать первом месте; сборная Хорватии поднялась на две ступеньки и занимает 14 место в рейтинге ФИФА.

Возглавляет рейтинг, как и месяц назад сборная Аргентины. Сборная Германии потеряла позиции и занимает третье место, а Бразилия поднялась на второе место.