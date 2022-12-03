Україна завоювала третє “золото” на світовій першості зі стрибків у воду серед юніорів

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Цього разу 15-річному українцю не було рівних у стрибках з 10-метрової вишки серед вікової групи B. За свій виступ він отримав 476.90 бали.

Повідомляється, що своє перше світове юніорське “золото” Кирило здобув у стрибках з 3-метрового трампліну. Ще одну медаль найвищої проби у скарбничку збірної України поклав Кирило Азаров у стрибках з метрового трампліну.

Чемпіонат світу у канадському Монреалі триватиме до 4 грудня.

Нагадаємо

Даяна Ястремська та Дар’я Снігур будуть боротися за вихід до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) — Credit Andorra Open в Андоррі.