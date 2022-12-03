Україна завоювала третє “золото” на світовій першості зі стрибків у воду серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Український спортсмен зі стрибків у воду Кирило Болюх вдруге став чемпіоном світу у канадському Монреалі, завоювавши для України третє “золото” на світових змаганнях.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Цього разу 15-річному українцю не було рівних у стрибках з 10-метрової вишки серед вікової групи B. За свій виступ він отримав 476.90 бали.
Повідомляється, що своє перше світове юніорське “золото” Кирило здобув у стрибках з 3-метрового трампліну. Ще одну медаль найвищої проби у скарбничку збірної України поклав Кирило Азаров у стрибках з метрового трампліну.
Чемпіонат світу у канадському Монреалі триватиме до 4 грудня.
Нагадаємо
Даяна Ястремська та Дар’я Снігур будуть боротися за вихід до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) — Credit Andorra Open в Андоррі.