Українки Ястремська та Снігур отримали чергових суперниць на турнірі WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Даяна Ястремська та Дар'я Снігур будуть боротися за вихід до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - Credit Andorra Open в Андоррі, пише УНН.
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Ястремська, посіяна під номером 5, у другому колі змагань зустрінеться з Веронікою Фальковською з Польщі, а 7-й номер “посіву” Снігур зійдеться із шведкою Ребеккою Петерсон.
На старті в Андоррі Ястремська обіграла Нігіну Абдураїмову з Узбекистану (6:1, 6:4), а Снігур завдала поразки іспанці Георгині Гарсії Перес (6:1, 6:2).
Довідка
Турнір Credit Andorra Open триватиме до 4 грудня.