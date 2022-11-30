Українки Ястремська та Снігур отримали чергових суперниць на турнірі WTA

Деталі

Ястремська, посіяна під номером 5, у другому колі змагань зустрінеться з Веронікою Фальковською з Польщі, а 7-й номер “посіву” Снігур зійдеться із шведкою Ребеккою Петерсон.

На старті в Андоррі Ястремська обіграла Нігіну Абдураїмову з Узбекистану (6:1, 6:4), а Снігур завдала поразки іспанці Георгині Гарсії Перес (6:1, 6:2).

Довідка

Турнір Credit Andorra Open триватиме до 4 грудня.