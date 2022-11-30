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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 40437 перегляди

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Українки Ястремська та Снігур отримали чергових суперниць на турнірі WTA

Українки Ястремська та Снігур отримали чергових суперниць на турнірі WTA

Київ • УНН

 • 1209695 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Даяна Ястремська та Дар'я Снігур будуть боротися за вихід до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - Credit Andorra Open в Андоррі, пише УНН.

Деталі

Ястремська, посіяна під номером 5, у другому колі змагань зустрінеться з Веронікою Фальковською з Польщі, а 7-й номер “посіву” Снігур зійдеться із шведкою Ребеккою Петерсон.

На старті в Андоррі Ястремська обіграла Нігіну Абдураїмову з Узбекистану (6:1, 6:4), а Снігур завдала поразки іспанці Георгині Гарсії Перес (6:1, 6:2).

Довідка

Турнір Credit Andorra Open триватиме до 4 грудня.

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