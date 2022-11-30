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Украинки Ястремская и Снигур получили очередных соперниц на турнире WTA

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Даяна Ястремская и Дарья Снигур будут бороться за выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - Credit Andorra Open в Андорре, пишет УНН.

Детали

Ястремская, посеянная под номером 5, во втором круге соревнований встретится с Вероникой Фальковской из Польши, а 7-й номер “посева” Снигур сойдется с шведкой Ребеккой Петерсон.

На старте в Андорре Ястремская обыграла Нигину Абдураимову из Узбекистана (6:1, 6:4), а Снигур нанесла поражение испанке Георгине Гарсии Перес (6:1, 6: 2).

Справка

Турнир Credit Andorra Open продлится до 4 декабря.

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