Украинки Ястремская и Снигур получили очередных соперниц на турнире WTA

Детали

Ястремская, посеянная под номером 5, во втором круге соревнований встретится с Вероникой Фальковской из Польши, а 7-й номер “посева” Снигур сойдется с шведкой Ребеккой Петерсон.

На старте в Андорре Ястремская обыграла Нигину Абдураимову из Узбекистана (6:1, 6:4), а Снигур нанесла поражение испанке Георгине Гарсии Перес (6:1, 6: 2).

Справка

Турнир Credit Andorra Open продлится до 4 декабря.