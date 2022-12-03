Украина завоевала третье "золото" на мировом первенстве по прыжкам в воду среди юниоров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский спортсмен по прыжкам в воду Кирилл Болюх во второй раз стал чемпионом мира в канадском Монреале, завоевав для Украины третье “золото” на мировых соревнованиях.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
В этот раз 15-летнему украинцу не было равных в прыжках с 10-метровой вышки среди возрастной группы B. За свое выступление он получил 476.90 балла.
Сообщается, что свое первое мировое юниорское “золото” Кирилл извлек в прыжках с 3-метрового трамплина. Еще одну медаль самой высокой пробы в копилку сборной Украины положил Кирилл Азаров в прыжках с метрового трамплина.
Чемпионат мира в канадском Монреале будет продолжаться до 4 декабря.
Напомним
Даяна Ястремская и Дарья Снегирь будут бороться за выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) — Credit Andorra Open в Андорри.