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Украина завоевала третье "золото" на мировом первенстве по прыжкам в воду среди юниоров

Украина завоевала третье "золото" на мировом первенстве по прыжкам в воду среди юниоров

Киев • УНН

 • 1375214 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский спортсмен по прыжкам в воду Кирилл Болюх во второй раз стал чемпионом мира в канадском Монреале, завоевав для Украины третье “золото” на мировых соревнованиях.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

В этот раз 15-летнему украинцу не было равных в прыжках с 10-метровой вышки среди возрастной группы B. За свое выступление он получил 476.90 балла.

Сообщается, что свое первое мировое юниорское “золото” Кирилл извлек в прыжках с 3-метрового трамплина. Еще одну медаль самой высокой пробы в копилку сборной Украины положил Кирилл Азаров в прыжках с метрового трамплина.

Чемпионат мира в канадском Монреале будет продолжаться до 4 декабря.

Напомним

Даяна Ястремская и Дарья Снегирь будут бороться за выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) — Credit Andorra Open в Андорри.

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