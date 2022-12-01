Українець здобув ще одне "золото" юніорського ЧС-2022 зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ще один український спортсмен завоював медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі. "Золото" отримав 14-річний Кирило Азаров, який переміг у стрибках з метрового трампліна серед чоловіків у категорії B (спортсмени 14-16 років). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства молоді і спорту.
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"Кирило Азаров став чемпіоном світу серед юніорів у стрибках у воду з метрового трампліну серед вікової групи В. Спортсмен лідирував у попередньому раунді і нікому не віддав свою перемогу у фіналі, набравши у підсумку 431.90 бали. На метровому трампліні Кирило також є чинним чемпіоном Європи серед юніорів", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, це друга медаль і друге "золото" збірної України на цій світовій першості. Напередодні Кірілл Болюх переміг у стрибках з 3-метрового трампліну.
Чемпіонат світу триватиме до 4 грудня.
Доповнення
Українка Катерина Байндл пробилася до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Credit Andorra Open в Андоррі.