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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Українець виграв чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів

Українець виграв чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів

Київ • УНН

 • 1144515 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українець Кирило Болюх здобув золоту медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів, який відбувається в канадському місті Монреаль. Про це в Telegram повідомило Міністерство молоді та спорту, інформує УНН.

Цитата

"Перша медаль України і перше "золото" чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів у канадському Монреалі. Кирило Болюх переміг у стрибках з 3-метрового трампліну серед вікової групи В", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, 15-річний спортсмен набрав 439.25 бали і вперше у кар'єрі піднявся на п'єдестал пошани світової першості серед юніорів. Також Кирило Болюх має дві срібні медалі дорослого чемпіонату Європи-2022.

Крім того, ще один представник України Кирило Азаров зупинився за крок від медалі – він набрав 409.20 бали і став четвертим.

Додамо, що чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів триватиме до 4 грудня.

Нагадаємо

Українець Михайло Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World.

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