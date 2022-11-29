Українець виграв чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українець Кирило Болюх здобув золоту медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів, який відбувається в канадському місті Монреаль. Про це в Telegram повідомило Міністерство молоді та спорту, інформує УНН.
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"Перша медаль України і перше "золото" чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів у канадському Монреалі. Кирило Болюх переміг у стрибках з 3-метрового трампліну серед вікової групи В", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, 15-річний спортсмен набрав 439.25 бали і вперше у кар'єрі піднявся на п'єдестал пошани світової першості серед юніорів. Також Кирило Болюх має дві срібні медалі дорослого чемпіонату Європи-2022.
Крім того, ще один представник України Кирило Азаров зупинився за крок від медалі – він набрав 409.20 бали і став четвертим.
Додамо, що чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів триватиме до 4 грудня.
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