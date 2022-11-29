Украинец выиграл чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинец Кирилл Болюх завоевал золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров, который проходит в канадском городе Монреаль. Об этом в Telegram сообщило Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
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"Первая медаль Украины и первое "золото" чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров в канадском Монреале. Кирилл Болюх победил в прыжках с 3-метрового трамплина среди возрастной группы В", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, 15-летний спортсмен набрал 439.25 балла и впервые в карьере поднялся на пьедестал почета мирового первенства среди юниоров. Также у Кирилла Болюха есть две серебряные медали взрослого чемпионата Европы-2022.
Кроме того, еще один представитель Украины Кирилл Азаров остановился в шаге от медали – он набрал 409.20 балла и стал четвертым.
Добавим, что чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров продлится до 4 декабря.
Напомним
Украинец Михаил Романчук выиграл турнир по плаванию на открытой воде Oceanman World.