Українець Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Дворазовий медаліст Олімпійських ігор у Токіо-2020 українець Михайло Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World, інформує УНН з посиланням на НОК.
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"Срібний та бронзовий призер Токіо-2020 Михайло Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World, який проходить в Ретімно", - йдеться в повідомленні.
Романчук показав найкращий результат на дистанції 10 км, подолавши її за 1:35:33.301.
Нагадаємо
Романчук здобув срібну нагороду на першому етапі Кубка світу з плавання на короткій воді, що завершився 23 жовтня у Берліні.