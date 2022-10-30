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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Українець Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World

Українець Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World

Київ • УНН

 • 373480 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Дворазовий медаліст Олімпійських ігор у Токіо-2020 українець Михайло Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World, інформує УНН з посиланням на НОК.

Цитата

"Срібний та бронзовий призер Токіо-2020 Михайло Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World, який проходить в Ретімно", - йдеться в повідомленні.

Романчук показав найкращий результат на дистанції 10 км, подолавши її за 1:35:33.301.

Нагадаємо 

Романчук здобув срібну нагороду на першому етапі Кубка світу з плавання на короткій воді, що завершився 23 жовтня у Берліні.

Українські Національні Новини

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