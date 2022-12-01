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Украинец завоевал еще одно "золото" юниорского ЧМ-2022 по прыжкам в воду

Украинец завоевал еще одно "золото" юниорского ЧМ-2022 по прыжкам в воду

Киев • УНН

 • 1109046 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Еще один украинский спортсмен завоевал медаль чемпионата мира-2022 среди юниоров, который продолжается в канадском Монреале. "Золото" получил 14-летний Кирилл Азаров, победивший в прыжках с метрового трамплина среди мужчин в категории B (спортсмены 14-16 лет). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

Цитата

"Кирилл Азаров стал чемпионом мира среди юниоров в прыжках в воду с метрового трамплина среди возрастной группы В. Спортсмен лидировал в предварительном раунде и никому не отдал свою победу в финале, набрав в итоге 431.90 балла. На метровом трамплине Кирилл также является действующим чемпионом Европы среди юниоров", - говорится в сообщении.

Детали 

Как отмечается, это вторая медаль и второе "золото" сборной Украины на этом мировом первенстве. Накануне Кирилл Болюх победил в прыжках с 3-метрового трамплина. 

Чемпионат мира продлится до 4 декабря.

Дополнение

Украинка Екатерина Байндл пробилась во второй круг турнир в Женской теннисной ассоциации (WTA) Credit Andorra Open в Андорре.

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