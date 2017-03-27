Україна зацікавлена в Транскаспійському транспортному маршруті - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що Україна зацікавлена у членстві у Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті. Про це він сьогодні сказав на початку саміту голів урядів країн-учасниць ГУАМ, передає кореспондент УНН.
"Хотів би відмітити також важливість і пріоритетність Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. Тут є дуже непоганий прогрес, мова йде про те, що ми в 2014 році тільки 400 вагонів пройшли через територію України по цьому маршруту, у минулому році ми наростили до 3 тис. Тут ми маємо також дуже серйозний потенціал", - наголосив він.
В.Гройсман підкреслив, що Україна дуже зацікавлена у членстві у Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті.
Нагадаємо, Прем'єр на саміті ГУАМ наголосив на розвитку нового Шовкового шляху.