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Украина заинтересована в Транскаспийском транспортном маршруте - В.Гройсман

Украина заинтересована в Транскаспийском транспортном маршруте - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 10132 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Украина заинтересована в членстве в Транскаспийском международном транспортном маршруте. Об этом он сегодня сказал в начале саммита глав правительств стран-участниц ГУАМ, передает корреспондент УНН.

"Хотел бы отметить также важность и приоритетность Транскаспийского международного транспортного маршрута. Здесь очень неплохой прогресс, речь идет о том, что мы в 2014 году... только 400 вагонов прошли через территорию Украины по этому маршруту, в прошлом году мы нарастили до 3 тыс. Здесь мы также очень серьезный потенциал", - подчеркнул он.

В.Гройсман подчеркнул, что Украина очень заинтересована в членстве в Транскаспийском международном транспортном маршруте.

Напомним, Премьер на саммите ГУАМ отметил важность развития нового Шелкового пути.

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