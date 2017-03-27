Украина заинтересована в Транскаспийском транспортном маршруте - В.Гройсман

"Хотел бы отметить также важность и приоритетность Транскаспийского международного транспортного маршрута. Здесь очень неплохой прогресс, речь идет о том, что мы в 2014 году... только 400 вагонов прошли через территорию Украины по этому маршруту, в прошлом году мы нарастили до 3 тыс. Здесь мы также очень серьезный потенциал", - подчеркнул он.

В.Гройсман подчеркнул, что Украина очень заинтересована в членстве в Транскаспийском международном транспортном маршруте.

Напомним, Премьер на саммите ГУАМ отметил важность развития нового Шелкового пути.