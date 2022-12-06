Україна застосовує вибірковий підхід у своїй санкційній політиці щодо російського бізнесу – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна у своїй санкційний політиці проти російських компаній та громадян рф, які й досі працюють в державі, застосовує вибірковий підхід. А це, в свою чергу, свідчить про наявність лобізму чиїхось особистих інтересів. Таку думку в коментарі журналістам УНН озвучив експерт Андрій Новак.
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“Очевидно, що в ешелонах української влади хтось відстоює особисті інтереси окремих російських бізнесменів, які працювали і продовжують працювати в Україні та заробляють тут гроші. Я вважаю, що треба приймати окремий закон, який заборонить діяльність будь-яких компаній рф на території України. Інакше такий вибірковий підхід буде і далі продовжуватися, і ми так і не відрубаємо остаточно цю змію присутності російського капіталу в українській економіці”, – пояснив він.
Додамо
В Україні і досі працює низка компаній, які мають у своєму складі бенефіціарів-росіян. Так, щонайменше три одеські компанії – “Гранд Отель”, “Компас Проект” та “Квартал Руссова” – належать спільно росіянину Рамілю Шайдулліну та ексдепутату одеської міської ради Руслану Тарпану.
Останній розшукується в Україні та до нього застосована міра запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою. Нардепи вважають Тарпана колаборантом. Він також внесений до бази "Миротворець".
Разом з тим, ані на Тарпана, ані на Шайдулліна й досі не накладені антиросійські санкції, а їхні компанії продовжують працювати в Україні.