Україна застосовує вибірковий підхід у своїй санкційній політиці щодо російського бізнесу – експерт

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“Очевидно, що в ешелонах української влади хтось відстоює особисті інтереси окремих російських бізнесменів, які працювали і продовжують працювати в Україні та заробляють тут гроші. Я вважаю, що треба приймати окремий закон, який заборонить діяльність будь-яких компаній рф на території України. Інакше такий вибірковий підхід буде і далі продовжуватися, і ми так і не відрубаємо остаточно цю змію присутності російського капіталу в українській економіці”, – пояснив він.

Додамо

В Україні і досі працює низка компаній, які мають у своєму складі бенефіціарів-росіян. Так, щонайменше три одеські компанії – “Гранд Отель”, “Компас Проект” та “Квартал Руссова” – належать спільно росіянину Рамілю Шайдулліну та ексдепутату одеської міської ради Руслану Тарпану.

Останній розшукується в Україні та до нього застосована міра запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою. Нардепи вважають Тарпана колаборантом. Він також внесений до бази "Миротворець".

Разом з тим, ані на Тарпана, ані на Шайдулліна й досі не накладені антиросійські санкції, а їхні компанії продовжують працювати в Україні.