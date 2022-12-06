Украина применяет выборочный подход в своей санкционной политике в отношении российского бизнеса – эксперт

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“Очевидно, что в эшелонах украинской власти кто-то отстаивает личные интересы отдельных российских бизнесменов, которые работали и продолжают работать в Украине и зарабатывают здесь деньги. Я считаю, что нужно принимать отдельный закон, который запретит деятельность любых компаний рф на территории Украины. Иначе такой выборочный подход будет продолжаться, и мы так и не отрубим окончательно эту змею присутствия российского капитала в украинской экономике”, – объяснил он.

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В Украине до сих пор работает ряд компаний, которые имеют в своем составе бенефициаров-россиян. Так, по меньшей мере три одесские компании – “Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова” – принадлежат совместно россиянину Рамилю Шайдуллину и экс-депутату одесского городского совета Руслану Тарпану.

Последний разыскивается в Украине и к нему применена мера пресечения в виде заочного содержания под стражей. Нардепы считают Тарпана коллаборантом. Он также внесен в базу "Миротворец".

Вместе с тем, ни на Тарпана, ни на Шайдуллина до сих пор не наложены антироссийские санкции, а их компании продолжают работать в Украине.