Україна запровадила санкції щодо РФ: подробиці

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд під час засідання запровадив санкції проти тих, хто руйнує об’єкти культурної спадщини на території АР Крим та м. Севастополь, здійснює там теле- та радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ. Загалом йдеться про понад 100 юридичних осіб, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.