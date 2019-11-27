Зеленський повідомив, до якого часу мають діяти санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Литва має розуміння того, що міжнародний тиск і санкції щодо Росії мають тривати до повної деокупації всіх територій України і звільнення всіх політичних в’язнів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі під час спільної пресконференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, передає кореспондент УНН.
"Під час переговорів було констатовано єдність позицій між Києвом і Вільнюсом з усіх питань, як двостороннього, так і міжнародного порядку денного. Дякую за тверду і послідовну позицію у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України. Це для нас дуже важливо, для нас це пріоритет. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і санкції мають тривати до повної деокупації всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в’язнів", - сказав Зеленський.
Він розповів, що проінформував президента Науседу про актуальну ситуацію на окупованих територіях України та підготовку до "нормандської зустрічі".
"Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають", - додав Президент.
Нагадаємо, Президент Литви заявив, що європейські санкції щодо Росії повинні залишатись.