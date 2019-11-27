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Президент Литви: європейські санкції щодо Росії повинні залишатись

Президент Литви: європейські санкції щодо Росії повинні залишатись

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Литва наголошує на тому, що європейські санкції щодо Росії повинні залишатись. Про це заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

“Ми вважаємо, що європейські санкції щодо Росії повинні залишатись. Тут ми згодні повністю з моїм колегою, і ми сподіваємось, що найближчим часом конкретні рішення будуть прийняті для вирішення конфлікту на Донбасі, які будуть сприятливими для обох сторін”, — сказав президент.

З його слів, під час зустрічі вони з Зеленським говорили також про внесок України у операції НАТО.

“Ми, а також НАТО будуть і надалі надавати допомогу, військову допомогу, обмін воєнними, співробітництво у кібербезпеці і також у нашій спільній польсько-литовсько-українській бригаді”, — додав Науседа.

Як повідомляв УНН, Зеленський підписав низку двосторонніх документів з Литвою.

Українські Національні Новини

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