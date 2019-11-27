Президент Литви: європейські санкції щодо Росії повинні залишатись
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Литва наголошує на тому, що європейські санкції щодо Росії повинні залишатись. Про це заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
“Ми вважаємо, що європейські санкції щодо Росії повинні залишатись. Тут ми згодні повністю з моїм колегою, і ми сподіваємось, що найближчим часом конкретні рішення будуть прийняті для вирішення конфлікту на Донбасі, які будуть сприятливими для обох сторін”, — сказав президент.
З його слів, під час зустрічі вони з Зеленським говорили також про внесок України у операції НАТО.
“Ми, а також НАТО будуть і надалі надавати допомогу, військову допомогу, обмін воєнними, співробітництво у кібербезпеці і також у нашій спільній польсько-литовсько-українській бригаді”, — додав Науседа.
Як повідомляв УНН, Зеленський підписав низку двосторонніх документів з Литвою.