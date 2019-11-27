Зеленський підписав низку двосторонніх документів з Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та Президент України Володимир Зеленський під час візиту останнього до Вільнюса підписали низку двосторонніх документів. Про це заявив Науседа під час спільної пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Ми підписали нашу спільну декларацію президентів, яка охопить основні напрямки нашої роботи на найближчі роки. Також ми підписали декларацію про взаємне визнання електронної ідентифікації та довірчих послуг та електронних транзакцій. Також декларацію про наміри співробітництва у сфері кібербезпеки", - сказав литовський лідер.
Нагадаємо, офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Литви розпочався вранці у середу, 27 листопада.