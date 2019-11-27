Зеленский подписал ряд двусторонних документов с Литвой

"Мы подписали нашу совместную декларацию президентов, которая охватит основные направления нашей работы на ближайшие годы. Также мы подписали декларацию о взаимном признании электронной идентификации и доверительных услуг электронных транзакций. Также декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибербезопасности", - сказал литовский лидер.

Напомним, официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Литву начался утром в среду, 27 ноября.