Зеленський розпочав офіційний візит до Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Литви розпочався вранці у середу, 27 листопада. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Литовської Республіки", - повідомили в ОПУ.
У Вільнюсі Глава держави, як очікується, проведе зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом.
Під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи має відбутися дванадцяте засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.
Також глави держав, як заплановано, візьмуть участь в роботі Українсько-литовського економічного форуму.
Нагадаємо, 26 листопада Зеленський перебував з офіційним візитом в Естонії. Раніше Президент розповів про ціль поїздки в Естонію та Литву.